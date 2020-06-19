Годовалый мальчик выпал из окна 4-го этажа в Санкт-Петербурге

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:36:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге произошло ЧП с маленьким ребенком. Из открытого нараспашку окна жарким утром в четверг, 18 июня 2020 года, выпал годовалый малыш. Ребенок упал с высоты четвертого этажа. Благо, он выжил.

- В половину 10-го утра на номер 112 поступило сообщение от жительницы дома на улице Софьи Ковалевской, которая рассказала, что из окна выпал ее маленький сын, которому полтора года от роду, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На место незамедлительно приехала "скорая помощь", которая экстренно госпитализировала малыша в детскую городскую больницу №19. Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушиб лобной области. На данный момент мальчик находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел из-за того, что родители не уследили за сынок, который пополз к окну. На данный момент проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU