Больше 600 человек пострадало от укусов клещей за неделю

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:04:46+03:00

Больше 600 человек покусали клещи всего за неделю. Фото: Олег УКЛАДОВ

Чаще всего паразиты нападали на петербуржцев в пригородных районах

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Больше 600 жителей Санкт-Петербурга пострадали от нападений клещей всего за одну неделю. По сведениям городского управления Роспотребнадзора, среди пострадавших от присасывания паразитов есть и 157 детей в возрасте до 17 лет.

- За неделю (с 8 по 14 июня) в медицинские организации Санкт-Петербурга по поводу присасывания клещей обратилось 622 человека, - сообщает пресс-служба санитарного ведомства.

При этом подавляющее число нападений клещей произошло в Ленинградской области. На территории Петербурга зафиксирован лишь 91 случай из общего числа. Чаще всего насекомые присасывались к людям в Курортном районе - 26 человек, а также Пушкинском - 16, Красносельском – 11 и Приморском – 11.

За неделю два человека заболели клещевым энцефалитом, а еще три - боррелиозом. Все заражения произошли в Ленинградской области.

Петербургскими лабораториями исследовано 642 клеща, снятых с людей. Возбудитель вирусного энцефалита обнаружен в двух пробах, иксодового боррелиоза - в 140.

ИСТОЧНИК KP.RU