Рекордное число человек выздоровели от коронавируса в Санкт-Петербурге и Ленобласти на 19 июня 2020 года

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:05:33+03:00

Более 1 тысячи человек выздоровели от коронавируса за сутки в Петербурге и Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мы собрали все последние новости о числе выздоровевших в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 19 июня 2020 года

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Санкт-Петербург и Ленинградская область в пятницу, 19 июня 2020 года, установили настоящие рекорды по числу выздоровевших от коронавируса пациентов за последние сутки. В общей сложности сразу полностью были выписаны 1268 человек.

- За последние сутки в Петербурге выздоровели 847 человек, в Ленинградкой области - 421 пациент, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Так, ситуация по эпидемии с каждым днем улучшается. На данный момент число выздоровевших в Петербурге уже достигло 12171 пациентов. Это более 50 процентов от общего числа зараженных - 21734 человек.

В Ленобласти ситуация еще лучше. На 19 июня в регионе зафиксировано 3858 зараженных, из них выздоровели 3561 человек.

Также за последние сутки в Петербурге были подтверждены еще 37 смертей. За все время эпидемии в городе на Неве от коронавируса скончались 793 человека, в Ленобласти 25.

ИСТОЧНИК KP.RU