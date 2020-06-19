Рекордное число человек выздоровели от коронавируса в Санкт-Петербурге и Ленобласти на 19 июня 2020 года
Санкт-Петербург и Ленинградская область в пятницу, 19 июня 2020 года, установили настоящие рекорды по числу выздоровевших от коронавируса пациентов за последние сутки. В общей сложности сразу полностью были выписаны 1268 человек.
- За последние сутки в Петербурге выздоровели 847 человек, в Ленинградкой области - 421 пациент, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.
Так, ситуация по эпидемии с каждым днем улучшается. На данный момент число выздоровевших в Петербурге уже достигло 12171 пациентов. Это более 50 процентов от общего числа зараженных - 21734 человек.
В Ленобласти ситуация еще лучше. На 19 июня в регионе зафиксировано 3858 зараженных, из них выздоровели 3561 человек.
Также за последние сутки в Петербурге были подтверждены еще 37 смертей. За все время эпидемии в городе на Неве от коронавируса скончались 793 человека, в Ленобласти 25.
ИСТОЧНИК KP.RU