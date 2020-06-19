Из квартиры пенсионерки украли украшений почти на миллион рублей

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:19:17+03:00

В Выборгском районе пенсионерку ограбили, пока она спала в своей квартире. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Домушник обчистил квартиру, пока хозяйка спала в одной из комнат

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Петербургские полицейские ищут наглого вора-домушника, который обчистил квартиру пенсионерки почти на миллион рублей. Причем сделал это, пока хозяйка мирно спала в одной из комнат.

- 18 июня в 15:05 в дежурную часть поступило заявление о том, что в квартире одного из домов по проспекту Энгельса, нарушен порядок. Проникновение в квартиру предположительно совершено через открытое окно, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобалсти.

Приехавшие на вызов оперативники выяснили, что в квартиру на первом этаже, через отжатую створку стеклопакета действительно влез злоумышленник. Пока в одной из комнат 4-комнатной квартиры спала пенсионерка, вор забрал все ценное – золотые украшения, стоимостью 800 тысяч рублей и наличные деньги, после чего сбежал.

Общий ущерб потерпевшие оценили в 942 тысячи рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Домушнику, если его поймают, «светит» до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU