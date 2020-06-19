2020-06-19T11:36:21+03:00
Общество

В Ленобласти назвали самые популярные имена для новорожденных

С начала через МФЦ родители зарегистрировали 1600 детей
Петр КИБЕР
Поделиться:
Детей в Ленобласти называют Алисами и Иванами.Детей в Ленобласти называют Алисами и Иванами.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Ленобласти назвали самые популярные имена для новорожденных. Они стали известны после того, как были подведены промежуточные итоги работы Многофункциональных центров «Мои документы» за первые шесть месяцев 2020 года.

- Среди тех жителей области, кто оформлял свидетельство о рождении в МФЦ, девочек чаще всего называли именами Алиса, Виктория, Ксения, Полина, Вероника и Ева. Для мальчиков выбирали имена: Иван, Александр, Максим, Матвей, Роман и Михаил, - сообщает пресс-служба областного правительства.

А вот в список достаточно редких, хоть и распространенных попали: Юрий, Вадим, Виталий и Олег. Среди девочек за последние полгода появилось всего по одной Елене, Владиславе, Людмиле, Валентине и Наталье. Впрочем, это статистика только МФЦ, а не ЗАГСа.

Отметим, что с 2020 года получить свидетельство о рождении в МФЦ Ленобласти можно в день обращения. Там же оформят СНИЛС, сертификат на материнский семейный капитал, единовременную выплату. А семье новорожденного подарят набор с пеленками, распашонками, чепчиками и светоотражателями на коляску.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодая женщина с пирсингом в пупке и татуировкой рыси утонула на Канонерском острове
Русский музей начал продавать защитные маски с работами Малевича
Два человека погибли в результате вчерашнего шторма в Санкт-Петербурге
Краснокнижная нерпа, спасенная от бродячих собак, вернулась в Ладожское озеро
Появилось жесткое видео лодки, попавшей в шторм в Финском заливе 18 июня 2020 года
В Ленобласти назвали самые популярные имена для новорожденных
Из квартиры пенсионерки украли украшений почти на миллион рублей
Рекордное число человек выздоровели от коронавируса в Санкт-Петербурге и Ленобласти на 19 июня 2020 года
Больше 600 человек пострадало от укусов клещей за неделю
Годовалый мальчик выпал из окна 4-го этажа в Санкт-Петербурге
Петербургский гаишник заставил водителя растонировать «Роллс-Ройс»
Более 23 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Енот трое суток просидел на дереве и пережил грозу в Санкт-Петербурге
Туристический сезон 2020 года открыт в Ленинградской области
Набережную Фонтанки затопило во время ливня 18 июня в Санкт-Петербурге
Молния дважды ударила в дом в Петродворцовом районе в Санкт-Петербурге
Грозы и ливни придут в Ленинградскую область во второй половине дня 19 июня
Парки и летние кафе могут открыться 29 июня в Санкт-Петербурге
Жарко и без дождей будет в Санкт-Петербурге 19 июня