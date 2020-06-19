19 Июнь 2020 2020-06-19T11:36:21+03:00

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В Ленобласти назвали самые популярные имена для новорожденных. Они стали известны после того, как были подведены промежуточные итоги работы Многофункциональных центров «Мои документы» за первые шесть месяцев 2020 года.

- Среди тех жителей области, кто оформлял свидетельство о рождении в МФЦ, девочек чаще всего называли именами Алиса, Виктория, Ксения, Полина, Вероника и Ева. Для мальчиков выбирали имена: Иван, Александр, Максим, Матвей, Роман и Михаил, - сообщает пресс-служба областного правительства.

А вот в список достаточно редких, хоть и распространенных попали: Юрий, Вадим, Виталий и Олег. Среди девочек за последние полгода появилось всего по одной Елене, Владиславе, Людмиле, Валентине и Наталье. Впрочем, это статистика только МФЦ, а не ЗАГСа.

Отметим, что с 2020 года получить свидетельство о рождении в МФЦ Ленобласти можно в день обращения. Там же оформят СНИЛС, сертификат на материнский семейный капитал, единовременную выплату. А семье новорожденного подарят набор с пеленками, распашонками, чепчиками и светоотражателями на коляску.

ИСТОЧНИК KP.RU