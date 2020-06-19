Краснокнижная нерпа, спасенная от бродячих собак, вернулась в Ладожское озеро

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:54:19+03:00

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Еще одна пациентка «Фонда друзей балтийской нерпы» - самочка краснокнижной ладожской кольчатой нерпы – вернулась в естественную среду обитания. Очередной выпуск биологи-спасатели из Санкт-Петербурга провели на Ладожском озере 18 июня 2020 года. Животное четыре месяца находилось на реабилитации.

Малышку спасли весной от бродячих собак / Фото: Водоканал

- Крохотную нерпочку весной обнаружили на берегу Невы жители Невской Дубровки. В Неву ее принес ладожский лед. У разлученной с матерью малышки не было шансов выжить самостоятельно. Местные жители, нашедшие нерпу, провели около нее всю ночь, надеясь на то, что мама-самка вскоре появится, но чуда не произошло. Самка, скорее всего, просто не смогла нагнать плывущую по воде льдину и удержаться на ней, - рассказали в «Водоканале», на чьей территории в поселке Репино находится центр для морских животных.

В итоге нерпу начали окружать бродячие собаки и люди решили обратиться на горячую линию «Фонда друзей балтийской нерпы». Несмотря на то, что нерпа долгое время провела среди людей, она все равно осталась дикой. Это хороший знак, что животное не привыкло к человеку и легко адаптируется в Ладожском озере.

Здоровая и окрепшая нерпа с радостью вернулась в естественную среду обитания / Фото: Водоканал

И нерпа подтвердила мнение ученых – во время выпуска она быстро уплыла в Ладогу.

ИСТОЧНИК KP.RU