2020-06-19T12:21:19+03:00
Общество

Русский музей начал продавать защитные маски с работами Малевича

Жителям Санкт-Петербурга предложили «защищаться искусством» [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Русский музей начал продажи защитных масок с принтами по мотивам творчества Малевича / Фото: ЮлаРусский музей начал продажи защитных масок с принтами по мотивам творчества Малевича / Фото: Юла
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В Санкт-Петербурге Русский музей выпустил свои защитные маски. Для полезных сувениров дизайнеры выбрали принты с мотивами творчества знаменитого основоположника супрематизма – Казимира Малевича. На данный момент музей закрыт, однако купить такую маску можно в интернете.

- В продаже будет доступно две версии защитных масок “Держи дистанцию” в черном и белом цветах, которые Русский музей выпустил вместе с петербургским брендом Razgulyaev × Blagonravova, - рассказали в сервисе «Юла».

Многоразовые маски выполнены в двух цветах / Фото: Юла

Многоразовые маски выполнены в двух цветах / Фото: Юла

Верхний слой масок выполнен из дышащего хлопка, внутри – фильтр-медицинская ткань и последний слой, прилегающий к лицу, сделан из натурального тонкого хлопка. На самой маске изображен человек с картины «Спортсмены». Разница лишь в том, что на оригинальном полотне четыре человека стоят близко друг к другу. Но в нынешних реалиях персонажи Малевича держат дистанцию.

Отмечается, что стоимость одной маски – 400 рублей. Также ее можно заказать с доставкой в любой уголок России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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