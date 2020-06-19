Русский музей начал продавать защитные маски с работами Малевича

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:21:19+03:00

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В Санкт-Петербурге Русский музей выпустил свои защитные маски. Для полезных сувениров дизайнеры выбрали принты с мотивами творчества знаменитого основоположника супрематизма – Казимира Малевича. На данный момент музей закрыт, однако купить такую маску можно в интернете.

- В продаже будет доступно две версии защитных масок “Держи дистанцию” в черном и белом цветах, которые Русский музей выпустил вместе с петербургским брендом Razgulyaev × Blagonravova, - рассказали в сервисе «Юла».

Многоразовые маски выполнены в двух цветах / Фото: Юла

Верхний слой масок выполнен из дышащего хлопка, внутри – фильтр-медицинская ткань и последний слой, прилегающий к лицу, сделан из натурального тонкого хлопка. На самой маске изображен человек с картины «Спортсмены». Разница лишь в том, что на оригинальном полотне четыре человека стоят близко друг к другу. Но в нынешних реалиях персонажи Малевича держат дистанцию.

Отмечается, что стоимость одной маски – 400 рублей. Также ее можно заказать с доставкой в любой уголок России.

ИСТОЧНИК KP.RU