2020-06-19T12:56:30+03:00
Происшествия

Молодая женщина с пирсингом в пупке и татуировкой рыси утонула на Канонерском острове

Тело в купальнике со стразами нашли на пляже отдыхающие
Петр КИБЕР
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На Канонерском острове утонула молодая женщина.На Канонерском острове утонула молодая женщина.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Молодая петербурженка стала еще одной жертвой купального сезона. Тело женщины в разноцветном купальнике со стразами обнаружил отдыхающие на пляже Канонерского острова. Они же и вызвали полицию.

- 18 июня в 15:00 на пляже, у дома номер 7 по Канонерскому острову, без внешних признаков насильственной смерти, после утопления, обнаружен труп неизвестной женщины на вид 30-35 лет, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Из особых примет приехавшие на вызов оперативники отметили рост чуть выше среднего, темно-русые волосы. В пупке был сделан пирсинг, а на пояснице погибшей имелась татуировка в виде головы рыси.

Девушка была одета в разноцветный сплошной купальник с красно-белыми вставками и стразами.

Позднее полицейские смогли установить личность погибшей. Ей оказалась местная жительница 1989 года рождения. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, что накануне в Верхнем Суздальском озере утонул молодой парень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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