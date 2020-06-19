Молодая женщина с пирсингом в пупке и татуировкой рыси утонула на Канонерском острове
Молодая петербурженка стала еще одной жертвой купального сезона. Тело женщины в разноцветном купальнике со стразами обнаружил отдыхающие на пляже Канонерского острова. Они же и вызвали полицию.
- 18 июня в 15:00 на пляже, у дома номер 7 по Канонерскому острову, без внешних признаков насильственной смерти, после утопления, обнаружен труп неизвестной женщины на вид 30-35 лет, - сообщает источник в правоохранительных органах.
Из особых примет приехавшие на вызов оперативники отметили рост чуть выше среднего, темно-русые волосы. В пупке был сделан пирсинг, а на пояснице погибшей имелась татуировка в виде головы рыси.
Девушка была одета в разноцветный сплошной купальник с красно-белыми вставками и стразами.
Позднее полицейские смогли установить личность погибшей. Ей оказалась местная жительница 1989 года рождения. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Напомним, что накануне в Верхнем Суздальском озере утонул молодой парень.
ИСТОЧНИК KP.RU