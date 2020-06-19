Петербурженка пожаловалась подруге на домогательства мужа к их 8-летней дочери

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:23:31+03:00

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В Санкт-Петербурге 8-летняя девочка стала жертвой сексуальных домогательств со стороны отца. В четверг, 18 июня 2020 года, в полицию обратилась 45-летняя женщина, которая рассказала о жутком признании своей подруги в личной беседе. Та пожаловалась, что ее сожитель пристает к их дочери.

- По словам заявительницы, утром 18 июня она была в гостях у своей 50-летней подруги, проживающей в одном из домов на проспекте Обуховской обороны. Во время личной беседы та призналась, что около двух месяцев назад ее 61-летний сожитель совершил насильственные действия сексуального характера по отношению к их общей 8-летней дочери, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Как пояснила женщина, которая не состоит в официальном браке с отцом своего ребенка, мужчина трогал девочку за половые органы через одежду.

Вечером того же для в полицию поступило сообщение из детской больницы №2, что девочка помещена в стационар, как безнадзорная.

По факту произошедшего проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU