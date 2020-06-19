Железнодорожника, который поставил камеры в туалете станции, могут посадить на два года

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:27:05+03:00

Водителя ж/д станции, который подсматривал за женщинами, могут посадить на два года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Водитель из Волховстроя следил за женщинами-коллегами

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Водитель железнодорожной станции Волховстрой, который ставил видеокамеры в женском туалете, пойдет под суд. Мужчину обвиняют в нарушение неприкосновенности частной жизни, а расследование дела было проведено в кратчайшие сроки.

- Установлено, что водитель Волховстроевской дистанции гражданских сооружений, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, незаконно собирал сведения о частной жизни 18 сотрудниц дистанции, - сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Следователи в течение двух месяцев собрали неопровержимые доказательства, что мужчина неоднократно ставил камеру в туалете, чтобы снять интимные подробности жизни женщин. Под грузом свидетельств, он во всем признался.

Учитывая странные потребности вуайериста, ему была назначена сексолого-психиатрическая судебная экспертиза.

Сейчас железнодорожника ждет суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU