Железнодорожника, который поставил камеры в туалете станции, могут посадить на два года
Водитель железнодорожной станции Волховстрой, который ставил видеокамеры в женском туалете, пойдет под суд. Мужчину обвиняют в нарушение неприкосновенности частной жизни, а расследование дела было проведено в кратчайшие сроки.
- Установлено, что водитель Волховстроевской дистанции гражданских сооружений, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, незаконно собирал сведения о частной жизни 18 сотрудниц дистанции, - сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.
Следователи в течение двух месяцев собрали неопровержимые доказательства, что мужчина неоднократно ставил камеру в туалете, чтобы снять интимные подробности жизни женщин. Под грузом свидетельств, он во всем признался.
Учитывая странные потребности вуайериста, ему была назначена сексолого-психиатрическая судебная экспертиза.
Сейчас железнодорожника ждет суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU