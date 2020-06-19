Уголовное дело возбудили после падения башенного крана во время грозы в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге следственный комитет возбудил уголовное дело после падения башенного крана на строительной площадке в Красногвардейском районе. ЧП произошло вечером в четверг, 18 июня 2020 года, во время жуткой грозы.
- На строительном объекте, расположенном на территории Красногвардейского района при ведении строительных работ были нарушены правила безопасности, в результате чего произошло падение конструкции башенного крана, в кабине которого находился рабочий 1970 года рождения. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, - рассказали в комитете.
Место трагедии осмотрели следователи-криминалисты, специалисты в области судебной медицины и представители государственной инспекции труда. Сейчас дело возбуждено по признакам нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.
Назначаются необходимые экспертизы, устанавливаются и допрашиваются свидетели, изымается необходимая документация, проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего.
Видео с места падения крана во время шторма в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU