2020-06-19T13:34:12+03:00
Происшествия

Уголовное дело возбудили после падения башенного крана во время грозы в Санкт-Петербурге

В результате ЧП погиб 50-летний рабочий [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге возбудили уголовное дело после падения строительного крана во время шторма 18 июняВ Петербурге возбудили уголовное дело после падения строительного крана во время шторма 18 июняФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге следственный комитет возбудил уголовное дело после падения башенного крана на строительной площадке в Красногвардейском районе. ЧП произошло вечером в четверг, 18 июня 2020 года, во время жуткой грозы.

- На строительном объекте, расположенном на территории Красногвардейского района при ведении строительных работ были нарушены правила безопасности, в результате чего произошло падение конструкции башенного крана, в кабине которого находился рабочий 1970 года рождения. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, - рассказали в комитете.

Место трагедии осмотрели следователи-криминалисты, специалисты в области судебной медицины и представители государственной инспекции труда. Сейчас дело возбуждено по признакам нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

Назначаются необходимые экспертизы, устанавливаются и допрашиваются свидетели, изымается необходимая документация, проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего.

Видео с места падения крана во время шторма в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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