2020-06-19T13:53:14+03:00
Общество

Медики федеральных центров и водители скорых, получат выплаты за работу с COVID-19

Им также положены компенсации от 300 тысяч до миллиона рублей
Петр КИБЕР
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Врачи скорых смогут получать компенсации при заражении коронавирусом.Врачи скорых смогут получать компенсации при заражении коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Власти Санкт-Петербурга расширили перечень медработников, которые смогут получить компенсации за работу с коронавирусными больными. Теперь в список попадают сотрудники федеральных медцентров, расположенных в городе, а также водители машин скорой помощи.

- В соответствии с постановлением медицинские работники федеральных стационаров, пострадавшие вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, водители скорой медицинской помощи, заболевшие COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, члены их семей получили право на выплаты, как медики городских учреждений здравоохранения, - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что в случае заражения коронавирусом медработник получит 300 тысяч рублей, если это повлекло инвалидность, то дадут уже полмиллиона. А на выплату в миллион рублей, по смерти человека, смогут претендовать его родственники.

По состоянию на 19 июня пострадавшими признаны 963 медика, в том числе 9 погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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