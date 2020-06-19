2020-06-19T14:00:53+03:00
Общество

Погода в выходные 19 и 20 июня 2020 в Санкт-Петербурге удивит горожан

По прогнозам синоптиков, на смену зною в Санкт-Петербург 19 и 20 июня 2020 придет похолодание
Степан СТЕПАНОВ
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Небольшая прохлада придет в Санкт-Петербург в выходные.Небольшая прохлада придет в Санкт-Петербург в выходные.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Если у вас были грандиозные планы провести выходные на берегу Финского залива или просто на природе, придется их подкорректировать. Ведь по доброй летней традиции теплые денечки выпали исключительно на будни. И, по прогнозам синоптиков, в выходные 19 и 20 июня 2020 года погода в Санкт-Петербурге удивит горожан. Ожидается небольшое похолодание. Днем воздух прогреется до 20 градусов, в ночные часы столбик термометра остановится на отметке +13.

В субботу, 20 июня 2020 года, по прогнозам синоптиков, в Санкт-Петербурге будет солнечная погода. Осадков не ожидается. А вот уже в воскресенье, 21 июня, прогнозируется переменная облачность. Оба дня жары не будет - максимум +20 градусов.

Но уже с понедельника, 22 июня 2020 года, в Санкт-Петербург вернется жара под 30 градусов. По предварительным расчетам, пекло продержится в городе в течение всей недели.

Напомним, официально купаться в Санкт-Петербурге запрещено - ни один из водоемов не соответствует нормам безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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