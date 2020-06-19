Владельцы петербургских ТЦ попросили Роспотребнадзор ускорить снятие ограничений

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:17:03+03:00

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Петербургские торговые центры больше не могут терпеть и просят Роспотребнадзор ускорить снятие карантинных ограничений. Для этого коммерсанты даже написали общее письмо главному санитарному врачу города Наталье Башкетовой.

- Торговые центры просят открыть их как можно скорее, не дожидаясь третьего этапа снятия ограничений. Взамен они обещают принимать все необходимые меры для ведения безопасной деятельности, - пишет РБК.

Всего под письмом, направленным как в петербургское, так и в федеральное управление Роспотребнадзора подписались представители около 40 крупных ТЦ города. В их числе «Галерея», «Континенты» и другие.

Напомним, что ранее глава петербургского Роспотребнадзора заявляла о том, что город «категорически» не готов к серьезному ослаблению карантинных мер. В основном из-за поведения самих горожан, которые ведут себя легкомысленно и не соблюдают санитарные нормы.

Губернатор Санкт-Петербурга также отмечал, что снятие карантина зависит от дисциплинированности петербуржцев.

ИСТОЧНИК KP.RU