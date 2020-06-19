2020-06-19T14:17:03+03:00
Общество

Владельцы петербургских ТЦ попросили Роспотребнадзор ускорить снятие ограничений

Представители бизнеса написали письмо главному санитарному врачу города
Петр КИБЕР
Поделиться:
Владельцы ТЦ просят разрешения открыться поскорее.Владельцы ТЦ просят разрешения открыться поскорее.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Петербургские торговые центры больше не могут терпеть и просят Роспотребнадзор ускорить снятие карантинных ограничений. Для этого коммерсанты даже написали общее письмо главному санитарному врачу города Наталье Башкетовой.

- Торговые центры просят открыть их как можно скорее, не дожидаясь третьего этапа снятия ограничений. Взамен они обещают принимать все необходимые меры для ведения безопасной деятельности, - пишет РБК.

Всего под письмом, направленным как в петербургское, так и в федеральное управление Роспотребнадзора подписались представители около 40 крупных ТЦ города. В их числе «Галерея», «Континенты» и другие.

Напомним, что ранее глава петербургского Роспотребнадзора заявляла о том, что город «категорически» не готов к серьезному ослаблению карантинных мер. В основном из-за поведения самих горожан, которые ведут себя легкомысленно и не соблюдают санитарные нормы.

Губернатор Санкт-Петербурга также отмечал, что снятие карантина зависит от дисциплинированности петербуржцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новые станции «скорой помощи» появятся в Санкт-Петербурге до конца 2020 года
Впервые за три месяца Мариинский театр даст живой концерт
Половина месячной нормы осадков выпала во время ливня 18 июня в Санкт-Петербурге
Ливень затопил Боткинскую и Мариинскую больницы Сакнт-Петербурга 18 июня
Умер заведующий терапевтическим отделением больницы Святого Георгия, месяц находившийся на ИВЛ
У мальчика, которого убила молния на Финском заливе, остался брат-двойняшка
Полиция поймала угонщика, который увел «Лэнд Крузер» у вице-мисс Великий Новгород
Около 200 тысяч человек переболели коронавирусом в Санкт-Петербурге
Дворцовый мост и Мариинскую больницу украсит красно-белая подсветка 21 июня 2020 года
Владельцы петербургских ТЦ попросили Роспотребнадзор ускорить снятие ограничений
Погода в выходные 19 и 20 июня 2020 в Санкт-Петербурге удивит горожан
Медики федеральных центров и водители скорых, получат выплаты за работу с COVID-19
Поезд Санкт-Петербург – Севастополь с остановкой в Москве начнет курсировать с 1 июля 2020 года
Уголовное дело возбудили после падения башенного крана во время грозы в Санкт-Петербурге
Железнодорожника, который поставил камеры в туалете станции, могут посадить на два года