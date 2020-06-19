2020-06-19T14:22:20+03:00
Общество

Дворцовый мост и Мариинскую больницу украсит красно-белая подсветка 21 июня 2020 года

Праздничное освещение в Санкт-Петербурге планируется в честь Дня медицинского работника
Лилия КОЗЛОВА
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В День медицинского работника Дворцовый мост и фасад Мариинской больницы украсит красно-белая подсветкаВ День медицинского работника Дворцовый мост и фасад Мариинской больницы украсит красно-белая подсветкаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге вечером 21 июня 2020 года Дворцовый мост и Мариинская больница засияют красно-белыми цветами. Праздничная подсветка символа города и одной из старейших больниц планируется в знак признательности медикам за самоотверженную работу в их профессиональный праздник – День медицинского работника.

- Художественная подсветка Дворцового моста включится в 23:00 и будет функционировать в двух режимах. В одном из режимов подсветка переправы порадует горожан красно-белыми переливами. Второй режим предполагает пульсирующую точечную красную подсветку, создающую ассоциацию с биением сердца, на фоне белой статичной подсветки, - рассказали в Смольном.

В 22:00 фасад старейшей Мариинской больницы будет подсвечен статично в красно-белых цветах. Для этого будут задействованы 18 мощных мобильных прожекторов архитектурной подсветки.

Подсветка подготовлена специалистами СПб ГБУ «Ленсвет» при содействии Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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