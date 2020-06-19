Около 200 тысяч человек переболели коронавирусом в Санкт-Петербурге

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:40:17+03:00

Антитела найдены только у 5,7 процентов жителей города

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В Санкт-Петербурге коронавирусом уже переболели не менее 200 тысяч человек. Такое заявление сделали ученые Европейского университета Северной столицы в пятницу, 19 июня 2020 года. В мае специалисты запустили популяционное исследование, в котором тестируют репрезентативную выборку жителей города.

- Согласно оценке с коррекцией на характеристики теста и неизбежную из-за самоотбора смещенность выборки, в Санкт-Петербурге антитела к вирусу найдены у 5,7% жителей в возрасте старше 18 лет, - рассказали в университете.

Как и в других городах, число переболевших в Петербурге, по данным исследования, значительно превышает число официально зарегистрированных случаев. Однако у большинства людей отсутствуют антитела. Это говорит о возможном риске второй волы коронавируса.

Исследователи продолжают работу над собранными образцами в партнерстве с российскими производителями тестов, в частности, с компанией «Генетико».

ИСТОЧНИК KP.RU