2020-06-19T14:40:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Около 200 тысяч человек переболели коронавирусом в Санкт-Петербурге

Антитела найдены только у 5,7 процентов жителей города
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Порядка 200 тысяч петербуржцев могли переболеть коронавирусомПорядка 200 тысяч петербуржцев могли переболеть коронавирусомФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге коронавирусом уже переболели не менее 200 тысяч человек. Такое заявление сделали ученые Европейского университета Северной столицы в пятницу, 19 июня 2020 года. В мае специалисты запустили популяционное исследование, в котором тестируют репрезентативную выборку жителей города.

- Согласно оценке с коррекцией на характеристики теста и неизбежную из-за самоотбора смещенность выборки, в Санкт-Петербурге антитела к вирусу найдены у 5,7% жителей в возрасте старше 18 лет, - рассказали в университете.

Как и в других городах, число переболевших в Петербурге, по данным исследования, значительно превышает число официально зарегистрированных случаев. Однако у большинства людей отсутствуют антитела. Это говорит о возможном риске второй волы коронавируса.

Исследователи продолжают работу над собранными образцами в партнерстве с российскими производителями тестов, в частности, с компанией «Генетико».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новые станции «скорой помощи» появятся в Санкт-Петербурге до конца 2020 года
Впервые за три месяца Мариинский театр даст живой концерт
Половина месячной нормы осадков выпала во время ливня 18 июня в Санкт-Петербурге
Ливень затопил Боткинскую и Мариинскую больницы Сакнт-Петербурга 18 июня
Умер заведующий терапевтическим отделением больницы Святого Георгия, месяц находившийся на ИВЛ
У мальчика, которого убила молния на Финском заливе, остался брат-двойняшка
Полиция поймала угонщика, который увел «Лэнд Крузер» у вице-мисс Великий Новгород
Около 200 тысяч человек переболели коронавирусом в Санкт-Петербурге
Дворцовый мост и Мариинскую больницу украсит красно-белая подсветка 21 июня 2020 года
Владельцы петербургских ТЦ попросили Роспотребнадзор ускорить снятие ограничений
Погода в выходные 19 и 20 июня 2020 в Санкт-Петербурге удивит горожан
Медики федеральных центров и водители скорых, получат выплаты за работу с COVID-19
Поезд Санкт-Петербург – Севастополь с остановкой в Москве начнет курсировать с 1 июля 2020 года
Уголовное дело возбудили после падения башенного крана во время грозы в Санкт-Петербурге
Железнодорожника, который поставил камеры в туалете станции, могут посадить на два года