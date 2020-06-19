У мальчика, которого убила молния на Финском заливе, остался брат-двойняшка
В Санкт-Петербурге продолжают выяснять детали трагедии на Финском заливе, где при ударе молнии погиб шестилетний ребенок. Мальчик вместе с братиком-двойняшкой, родителями и бабушкой отдыхали на пляже, когда начался сильнейший шторм. Одна из молний ударила прямо в зонтик, под которым сидели дети и их бабушка. От мощного удара один из мальчиков погиб, второй получил легкие травмы. Тем не менее, он также госпитализирован.
- Я сейчас в больнице со своим сыном, - рассказала "КП-Петербург" мать детей. - Второй сын погиб.
В больнице сейчас также находится и бабушка малышей. У нее 30 процентов ожогов тела. Она в реанимации. Врачи пока не делают прогнозов.
- Отец в момент ЧП был в воде, - рассказывают друзья семьи. - С ним работали психологи. Сейчас он дома. До сих пор не может прийти в себя.
ИСТОЧНИК KP.RU
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