2020-06-19T15:28:42+03:00
Происшествия

У мальчика, которого убила молния на Финском заливе, остался брат-двойняшка

Ребенок находится в больнице с мамой
Роман ЛЯЛИН
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У погибшего мальчика остался братикУ погибшего мальчика остался братикФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В Санкт-Петербурге продолжают выяснять детали трагедии на Финском заливе, где при ударе молнии погиб шестилетний ребенок. Мальчик вместе с братиком-двойняшкой, родителями и бабушкой отдыхали на пляже, когда начался сильнейший шторм. Одна из молний ударила прямо в зонтик, под которым сидели дети и их бабушка. От мощного удара один из мальчиков погиб, второй получил легкие травмы. Тем не менее, он также госпитализирован.

- Я сейчас в больнице со своим сыном, - рассказала "КП-Петербург" мать детей. - Второй сын погиб.

В больнице сейчас также находится и бабушка малышей. У нее 30 процентов ожогов тела. Она в реанимации. Врачи пока не делают прогнозов.

- Отец в момент ЧП был в воде, - рассказывают друзья семьи. - С ним работали психологи. Сейчас он дома. До сих пор не может прийти в себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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