Ливень затопил Боткинскую и Мариинскую больницы Сакнт-Петербурга 18 июня

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:04:26+03:00

Также воду пришлось откачивать и в других медучреждениях

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Несколько больниц Санкт-Петербурга пострадали от ливня, который обрушился на город вечером 18 июня. Из-за сильных осадков, перекрывших норматив почти в пять раз, вода просто не успевала уходить в ливневую канализацию. Откачивать ее приходилась бригадам «Водоканала» и МЧС.

- После штормового ливня оказано содействие социальным учреждениям, где скопления воды не были связаны с работой ливневой канализации. В Мариинской больнице бригада откачала воду из колодцев, а в больнице им. Святителя Луки - из подвальных помещений. Также была оказана помощь Елизаветинской больнице и больнице имени Боткина, - сообщает пресс-служба «Водоканала».

На улицах работали 46 бригад и 40 единиц спецтехники, устранявших последствия грозы. Однако, убрать все и сразу было просто невозможно.

По данным синоптиков, больше всего осадков выпало в Калининском районе – 32,75 мм за 20 минут. Меньше всего - в Петроградском районе – 9,13 мм за 20 минут. При этом система канализации рассчитана максимум на 7,2 мм.

ИСТОЧНИК KP.RU