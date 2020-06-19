Половина месячной нормы осадков выпала во время ливня 18 июня в Санкт-Петербурге

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:17:06+03:00

Почти половина месячной нормы осадков выпала во время ливня 18 июня в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Санкт-Петербурге вечером в четверг, 18 июня 2020 года, пролил мощный ливень с грозой, который серьезно подтопил город. Как оказалось, с 18:20 до 20:40 часов в городе выпала половина месячной нормы осадков – 23,5 миллилитров при норме в 59,6 миллилитров.

- Самый высокий показатель максимальной интенсивности ливневых осадков был зафиксирован в Калининском районе – там максимальная интенсивность достигла 32,75 миллиметров за 20 минут. Самый низкий показатель - в Петроградском районе – 9,13 миллиметров за 20 минут, - рассказали в «Водоканале».

При этом, система канализаций города рассчитана лишь на прием дождя с максимальной интенсивностью в 7,2 миллиметров за 20 минут. Из-за чего во всех районах Петербурга появились подтопления.

Всего вовремя и после грозы на улицах города были задействованы 46 бригад и 40 единиц специализированной водооткачивающей техники. Часть бригад находились на потенциально подтопляемых адресах еще до начала шторма.

ИСТОЧНИК KP.RU