2020-06-19T15:17:06+03:00
Общество

Половина месячной нормы осадков выпала во время ливня 18 июня в Санкт-Петербурге

Больше всего затопило Калининский район города
Лилия КОЗЛОВА
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Почти половина месячной нормы осадков выпала во время ливня 18 июня в ПетербургеПочти половина месячной нормы осадков выпала во время ливня 18 июня в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге вечером в четверг, 18 июня 2020 года, пролил мощный ливень с грозой, который серьезно подтопил город. Как оказалось, с 18:20 до 20:40 часов в городе выпала половина месячной нормы осадков – 23,5 миллилитров при норме в 59,6 миллилитров.

- Самый высокий показатель максимальной интенсивности ливневых осадков был зафиксирован в Калининском районе – там максимальная интенсивность достигла 32,75 миллиметров за 20 минут. Самый низкий показатель - в Петроградском районе – 9,13 миллиметров за 20 минут, - рассказали в «Водоканале».

При этом, система канализаций города рассчитана лишь на прием дождя с максимальной интенсивностью в 7,2 миллиметров за 20 минут. Из-за чего во всех районах Петербурга появились подтопления.

Всего вовремя и после грозы на улицах города были задействованы 46 бригад и 40 единиц специализированной водооткачивающей техники. Часть бригад находились на потенциально подтопляемых адресах еще до начала шторма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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