Впервые за три месяца Мариинский театр даст живой концерт

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:27:36+03:00

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Больше трех месяцев Мариинский театр Санкт-Петербурга был закрыт для зрителей. Но 20 июня здесь вновь состоится представление с участием публики. Концерт, по случаю открытия фестиваля «Звезды белых ночей», будет посвящен врачам.

- 20 июня Мариинский театр впервые за последние три месяца откроет двери для зрителей и проведет сразу два концерта. Первыми почетными гостями театра станут медицинские работники Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба Мариинки.

Первое представление пройдет на второй сцене театра и будет благотворительным. В 16:30 в зале соберутся приглашенные медики, которые помогают городу пройти испытание коронавирусом и борются за жизни петербуржцев. Это благодарность артистов врачам.

А второй, вечерний концерт, начнется в 20:00 и будет доступен всем любителям классической музыки.

При этом в зал вместимостью пустят не больше 500 человек. Всем при входе измерят температуру а потом рассадят в шахматном порядке. Перчатки и маски при посещении театра обязательны.

Также на сайте театра будет вестись живая трансляция концертов.

ИСТОЧНИК KP.RU