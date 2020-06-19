2020-06-19T15:48:37+03:00
Общество

Новые станции «скорой помощи» появятся в Санкт-Петербурге до конца 2020 года

Два здания строятся в Колпинском и Красносельском районах
Лилия КОЗЛОВА
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Две новые станции скорой помощи появятся в Петербурге к концу 2020 годаДве новые станции скорой помощи появятся в Петербурге к концу 2020 годаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге к концу 2020 года подразделения «скорой помощи» получат новые здания. Как сообщили в Смольном, 19 июня, сейчас полным ходом идет строительство двух станций в Колпинском и Красносельском районах.

- В поселке Металлострой возводится здание ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» на пять бригад, степень строительной готовности объекта –78 процентов, - рассказали в администрации города.

Сейчас в Металлострое уже проходят работы по внутренней отделке и благоустройству, монтируются инженерные сети и освещение.

Вторая станция расположится в Красносельском районе на пересечении Ленинского проспекта и улицы Доблести. Она рассчитана на девять машин. Степень строительной готовности – более 45 процентов.

В соответствии с АИП оба объекта планируется ввести в эксплуатацию к концу 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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