2020-06-19T16:08:26+03:00
Общество

Комитет по природопользованию рассказал, почему вода в реках Санкт-Петербурга изменила свой цвет

Горожане жалуются на неприятный запах и разноцветные водоемы
Лилия КОЗЛОВА
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Из-за жары в Петербурге начали размножаться водорослиИз-за жары в Петербурге начали размножаться водорослиФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге жители города начались обращаться в мобильную экологическую дежурную службу, жалуясь на неприятный запах и изменение цвета водоемов. Однако, как пояснили в комитете по природопользованию в пятницу, 19 июня 2020 года, всему причиной жаркая погода, из-за которой начинают активно размножаться водоросли.

- Сейчас происходит естественное природное явление - цветение сине-зеленых водорослей. Вода прогревается, водоросли начинают размножаться. Но это наблюдается на водоемах Петербурга из года в год. Эти процессы не опасны, - рассказал заместитель начальника отдела координации аварийных работ мобильной экологической дежурной службы Николай Смирнов.

Визуально цветение водорослей похоже на сброс химических веществ. Вода становится мутной, покрывается белой густой пеной, происходит окрашивание в коричневый, ярко-зеленый, желтый, изумрудно-синий цвета. Причина заключается в высокой концентрации пигмента в клетках водорослей. Чаще всего это происходит в стоячих неглубоких водоемах, таких как озера, речные заводи, пруды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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