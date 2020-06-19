2020-06-19T16:10:16+03:00
Общество

Смольный подготовил новые ослабления карантинных мер в Санкт-Петербурге

С 29 июня или раньше в городе может начаться речная навигация, открыться летние кафе, парки и зоопарк
Петр КИБЕР
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Новые послабления карантина могут начать действовать уже с 22 июня.Новые послабления карантина могут начать действовать уже с 22 июня.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Уже в скором времени в Санкт-Петербурге могут открыться для посещения городские парки и сады, заработать уличные террасы кафе и ресторанов, а на реках начнется навигация маломерных судов. Пока это лишь проект, но новый пакет ослабления карантинных мер, предположительно с 29 июня, уже подготовлен в Смольном. Но все может случиться и раньше.

- Постановление будет подписано в конце этой или начале следующей недели, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на источник в администрации города.

Что конкретно содержится в постановлении, которое изменит существующие ограничения, точно неизвестно. Скорее всего будут открыты городские парки, а также летние кафе и террасы ресторанов. Вероятно в список доступных для посещения попадет и зоопарк. Частично могут разрешить работу выставочным залам и музеям.

Многое будет зависеть от позиции Роспотребнадзора. Однако уже с 22 июня в Петербурге возобновит работу каршеринг, а 20 июня первый за три месяца живой концерт даст Мариинский театр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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