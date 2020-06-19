Петербургским семьям с детьми-инвалидами дадут деньги на покупку жилья
Петербургские семьи, имеющие детей-инвалидов и стоящие в очереди на улучшение жилищных условий, смогут получить выплаты на покупку квартиры или строительство дома. Соответствующее постановление городского правительства подписал губернатор Александр Беглов.
- Теперь такие семьи могут получить сертификат, подтверждающий право на получение социальной выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба Смольного
Деньги можно использовать для прямой покупки жилья, обмена с доплатой, участия в долевом строительстве и так далее. По мнению чиновников, это решение сократит сроки ожидания в очереди на получение квартиры. Теперь не придется ждать, пока город проведет аукцион по закупкам жилья для очередников, а можно будет решить вопрос самостоятельно.
Это выгодно и самим семьям, особенно тем, кто ютится в съемных квартирах. Тем более, что люди сами смогут выбрать то жилье, которое подходит именно их ребенку с учетом его особенностей.
ИСТОЧНИК KP.RU