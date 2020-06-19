2020-06-19T16:42:37+03:00
Общество

Петербургским семьям с детьми-инвалидами дадут деньги на покупку жилья

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов
Петр КИБЕР
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Петербургским семьям с детьми-инвалидами дадут средства на покупку квартиры.Петербургским семьям с детьми-инвалидами дадут средства на покупку квартиры.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Петербургские семьи, имеющие детей-инвалидов и стоящие в очереди на улучшение жилищных условий, смогут получить выплаты на покупку квартиры или строительство дома. Соответствующее постановление городского правительства подписал губернатор Александр Беглов.

- Теперь такие семьи могут получить сертификат, подтверждающий право на получение социальной выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба Смольного

Деньги можно использовать для прямой покупки жилья, обмена с доплатой, участия в долевом строительстве и так далее. По мнению чиновников, это решение сократит сроки ожидания в очереди на получение квартиры. Теперь не придется ждать, пока город проведет аукцион по закупкам жилья для очередников, а можно будет решить вопрос самостоятельно.

Это выгодно и самим семьям, особенно тем, кто ютится в съемных квартирах. Тем более, что люди сами смогут выбрать то жилье, которое подходит именно их ребенку с учетом его особенностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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