Енота, просидевшего трое суток на дереве в Санкт-Петербурге, объявили в розыск

19 Июнь 2020 2020-06-19T16:49:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Пользователи социальных сетей очень обеспокоены судьбой енота, который трое суток просидел на дереве на уровне пятого этажа на Благодатной улице в Санкт-Петербурге. Утром в пятницу, 19 июня 2020 года, в интернете появился крик о помощи – животное, выбившееся из сил, не может слезть вниз. Накануне ему и вовсе пришлось пережить ливень с грозой сидя на дереве. Однако когда спасатели уже собирались выезжать, енот неожиданно пропал.

- Что-нибудь известно про судьбу енота? – стали интересоваться пользователи соцсетей.

Горожане отметили, что в петербургских лесах енота-полоскуна встретишь не часто, а тем более в городе. Местные жители предположили, что животное жило у кого-то дома в качестве питомца, либо сбежало из контактного зоопарка. В сети появилось много желающих приютить малыша.

- На месте организация «Енотская правда», кто видел куда побежал енот свяжитесь с нами, - попросили активисты.

Любители животных боятся, что обессилевший енотик не выживет один в большом городе. Те более, что в Петербурге снова пекло. Всех неравнодушных просят обращаться в «Фонд помощи енотам».

Енот просидел трое суток на дереве в Санкт-Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU