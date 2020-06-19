2020-06-19T16:49:37+03:00
Дом. Семья

Енота, просидевшего трое суток на дереве в Санкт-Петербурге, объявили в розыск

Напуганного и истощенного зверька ищут зоозащитники, чтобы оказать помощь и найти новый дом [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Енот, просидевший трое суток на дереве в Санкт-Петербурге, попал в новую передрягуЕнот, просидевший трое суток на дереве в Санкт-Петербурге, попал в новую передрягуФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Пользователи социальных сетей очень обеспокоены судьбой енота, который трое суток просидел на дереве на уровне пятого этажа на Благодатной улице в Санкт-Петербурге. Утром в пятницу, 19 июня 2020 года, в интернете появился крик о помощи – животное, выбившееся из сил, не может слезть вниз. Накануне ему и вовсе пришлось пережить ливень с грозой сидя на дереве. Однако когда спасатели уже собирались выезжать, енот неожиданно пропал.

- Что-нибудь известно про судьбу енота? – стали интересоваться пользователи соцсетей.

Горожане отметили, что в петербургских лесах енота-полоскуна встретишь не часто, а тем более в городе. Местные жители предположили, что животное жило у кого-то дома в качестве питомца, либо сбежало из контактного зоопарка. В сети появилось много желающих приютить малыша.

- На месте организация «Енотская правда», кто видел куда побежал енот свяжитесь с нами, - попросили активисты.

Любители животных боятся, что обессилевший енотик не выживет один в большом городе. Те более, что в Петербурге снова пекло. Всех неравнодушных просят обращаться в «Фонд помощи енотам».

Енот просидел трое суток на дереве в Санкт-Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пляжи Курортного района готовы к летнему сезону
Смольный разрешил малым театрам Сакнт-Петербурга работать с 22 июня
Петербургский ЗакС наградил врачей в преддверии Дня медицинского работника
Глава петербургского Роспотребназора рассказала, при каких условиях юнармейцы смогут принять участие в Параде Победы
Енота, просидевшего трое суток на дереве в Санкт-Петербурге, объявили в розыск
Петербургским семьям с детьми-инвалидами дадут деньги на покупку жилья
Смольный подготовил новые ослабления карантинных мер в Санкт-Петербурге
Комитет по природопользованию рассказал, почему вода в реках Санкт-Петербурга изменила свой цвет
Новые станции «скорой помощи» появятся в Санкт-Петербурге до конца 2020 года
Впервые за три месяца Мариинский театр даст живой концерт
Половина месячной нормы осадков выпала во время ливня 18 июня в Санкт-Петербурге
Ливень затопил Боткинскую и Мариинскую больницы Сакнт-Петербурга 18 июня
Умер заведующий терапевтическим отделением больницы Святого Георгия, месяц находившийся на ИВЛ
У мальчика, которого убила молния на Финском заливе, остался брат-двойняшка
Полиция поймала угонщика, который увел «Лэнд Крузер» у вице-мисс Великий Новгород
Около 200 тысяч человек переболели коронавирусом в Санкт-Петербурге
Дворцовый мост и Мариинскую больницу украсит красно-белая подсветка 21 июня 2020 года
Владельцы петербургских ТЦ попросили Роспотребнадзор ускорить снятие ограничений
Погода в выходные 19 и 20 июня 2020 в Санкт-Петербурге удивит горожан
Медики федеральных центров и водители скорых, получат выплаты за работу с COVID-19
Поезд Санкт-Петербург – Севастополь с остановкой в Москве начнет курсировать с 1 июля 2020 года
Уголовное дело возбудили после падения башенного крана во время грозы в Санкт-Петербурге
Железнодорожника, который поставил камеры в туалете станции, могут посадить на два года