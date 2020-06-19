2020-06-19T17:12:39+03:00
Общество

Глава петербургского Роспотребназора рассказала, при каких условиях юнармейцы смогут принять участие в Параде Победы

Ранее отказаться от шествия подростков по Дворцовой площади призвала детский омбудсмен Анна Митянина
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Участие юнармейцев в Параде Победы остается под вопросом.Участие юнармейцев в Параде Победы остается под вопросом.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Споры об участии юнармейцев в петербургском Параде Победы все никак не утихнут. Ребята, которые долго готовились к шествию, были обижены отстранением по санитарным нормам. Потом им все же разрешили промаршировать по Дворцовой. А глава городского управления Роспотребнадзора рассказала, при каких условиях это возможно.

- Для окончательного допуска к участию необходимо тестирование в обязательном порядке. 20 июня у всех детей будет взят биологический материал на исследование. Я очень надеюсь, что мы не получим положительных тестов. Но я должна обратить внимание, что до сих пор у меня нет списка участников от детских патриотических организаций, - заявила Наталья Башкетова.

Она также отметила, что ни городские власти, ни Роспотребнадзор не были в курсе участия подростков в Параде Победы, и назвала такое решение «легкомысленным».

Отметим, что против участия юнармейцев в шествии выступала и детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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