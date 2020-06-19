Петербургский ЗакС наградил врачей в преддверии Дня медицинского работника

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:33:46+03:00

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21 июня в России отмечают День медицинского работника. И в нынешнем году эта дата становится больше, чем просто очередным событием. С профессиональным праздником медиков Санкт-Петербурга поздравили и в городском Заксобрании.

- Петербургские медики с честью справляются с тяжелой ситуацией, показывая высочайшие образцы профессионализма и верности своему призванию. Они совершили настоящий подвиг милосердия, который навсегда останется в памяти всех жителей нашего города, - заявил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Он же наградил сотрудников клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина, городской больницы Святого Великомученика Георгия, детской городской клинической больницы № 5 им. Н.Ф. Филатова, городской многопрофильной больницы № 2, городской Мариинской больницы, детской городской больницы Святой Ольги, Госпиталя для ветеранов войн и других медучреждений города благодарственными письмами и грамотами.

ИСТОЧНИК KP.RU