2020-06-19T17:51:25+03:00
Звезды

Смольный разрешил малым театрам Сакнт-Петербурга работать с 22 июня

Правда, у большинства труппа в отпуске
Петр КИБЕР
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Петербургские театры уже с 22 июня смогут начать репетиции вживую. А потом и давать спектакли.Петербургские театры уже с 22 июня смогут начать репетиции вживую. А потом и давать спектакли.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Малые театры Санкт-Петербурга смогут начать работу уже с 22 июня. Это стало известно после подготовленного Смольным нового постановления об ослаблении карантинных мер. Однако проблема в том, что летом большинство театров не работают, а труппы распускают по отпускам. Впрочем, работать и вне театрального сезона, учитывая трехмесячный простой, многие уже готовы.

- Мы посмотрим по ситуации. Конечно же, на репетициях в театре будем носить маски, использовать антисептики и чаще проветривать помещения, - рассказали «Мойке 78» в Театре Поколений.

Также намерены поступать и в драматическом театре «Остров», хотя раньше 1 июля здесь труппу собирать не планировали.

Напомним, что Смольный объявил о возможном открытии парков, уличных кафе и начале навигации для малых судов с 29 июня, а возможно и раньше.

Вместе с этим могут разрешить посещение зоопарка, футбольных матчей, выставок и отдельных спектаклей. Так, Мариинский театр уже 20 июня даст два концерта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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