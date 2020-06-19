2020-06-19T18:38:36+03:00
Общество

Прием заявлений для голосования по поправкам в Конституцию по месту жительства закончится 21 июня

Успеть получить «открепительное удостоверение» нужно до 14:00 следующего вторника
Петр КИБЕР
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Проголосовать по поправкам в Конституцию можно по месту проживания, а не только прописки.Проголосовать по поправкам в Конституцию можно по месту проживания, а не только прописки.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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1 июля в России состоится общее голосование по поправкам в Конституцию. Этот день объявлен нерабочим. Но отдать свой голос можно будет и заранее. Участки для волеизъявления откроются по всей стране с 25 июня. Чтобы сделать это не по месту прописки, жителям страны, в том числе и петербуржцам, уехавшим, к примеру на дачу, надо подать заявление.

- До 14 часов 21 июня заявление о желании голосовать по месту нахождения можно подать в МФЦ, в пунктах приема заявлений территориальных избирательных комиссий, а также на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru, - сообщает петербургский Горизбирком. - После 14 часов 21 июня подать заявление будет невозможно!

Отметим, что пункты приема заявлений в участковых избирательных комиссиях Санкт-Петербурга работают в будние дни с 15:00 до 21:00, в субботу 20 июня с 10:00 до 16:00, а в воскресенье 21 июня с 10:00 до 14:00.

Точную информацию о нахождении избирательных пунктов и их телефонах можно узнать на сайте Центризбиркома России. А интерактивная карта объектов избирательной инфраструктуры опубликована Ростелекомом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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