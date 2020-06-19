2020-06-19T19:00:50+03:00
Общество

Огромная очередь опять выстроилась перед магазином Zara на Невском проспекте

Толпа страждующих приодеться растянулась на несколько сотен метров
Петр КИБЕР
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К магазину одежды на Невском опять выстроилась очередь.К магазину одежды на Невском опять выстроилась очередь.Фото: СОЦСЕТИ
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И опять огромная очередь выстроилась к магазину одежды Zara, расположенном на Невском проспекте. Петербуржцы, оказавшиеся в центре города в пятницу 19 июня, были вынуждены протискиваться между любителями шопинга, занявшими весь тротуар.

- Очередь метров двести, или даже больше, - сообщают очевидцы.

Причины просты – в магазин пускают только определенное количество людей. А следующая порция покупателей может войти внутрь лишь после того, как выйдет предыдущая.

Ждущие у входа пытаются соблюдать социальную дистанцию, но получается это не всегда. Отметим, что такую картину петербуржцы могут наблюдать уже около недели. Впрочем, учитывая, что большинство торговых центров и расположенных в них магазинов одежды закрыто, это не удивительно.

Напомним, что 19 июня стало известно об обращении владельцев крупных петербургских ТЦ, которые просят Роспотребнадзор разрешить им открыться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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