Уборщики, буфетчики и кастелянши больниц получат выплаты за работу в «красной зоне»
Уборщики, буфетчики и кастелянши - персонал 45 медицинских учреждений Санкт-Петербурга, принимавших пациентов с коронавирусом, получат выплаты от города за работу в так называемой «красной зоне».
- Комитетом по здравоохранению издано распоряжение о перечислении денежных средств на выплаты стимулирующего характера работникам немедицинских специальностей, имеющим риск заражения коронавирусной инфекцией, - сообщает пресс-служба Комитета.
Само решение о выплатах персоналу больниц ранее приняло правительства Санкт-Петербурга. При этом сумму в 15,5 тысяч рублей (в среднем) работники медучреждений получат сразу за три месяца: март, апрель и май. На это из городского бюджета выделено 130 миллионов рублей.
Конкретные должности сотрудников, которые могут получить эти деньги, прописаны в документации больниц. Чаще всего это уборщики служебных помещений, кастелянши и буфетчики.
Отметим, что это не компенсация за заражение, а добавка к заработной плате.
ИСТОЧНИК KP.RU