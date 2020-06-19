Уборщики, буфетчики и кастелянши больниц получат выплаты за работу в «красной зоне»

19 Июнь 2020 2020-06-19T19:19:46+03:00

Немедицинскому персоналу дадут по 15 тысяч за работу в условиях коронавируса

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Уборщики, буфетчики и кастелянши - персонал 45 медицинских учреждений Санкт-Петербурга, принимавших пациентов с коронавирусом, получат выплаты от города за работу в так называемой «красной зоне».

- Комитетом по здравоохранению издано распоряжение о перечислении денежных средств на выплаты стимулирующего характера работникам немедицинских специальностей, имеющим риск заражения коронавирусной инфекцией, - сообщает пресс-служба Комитета.

Само решение о выплатах персоналу больниц ранее приняло правительства Санкт-Петербурга. При этом сумму в 15,5 тысяч рублей (в среднем) работники медучреждений получат сразу за три месяца: март, апрель и май. На это из городского бюджета выделено 130 миллионов рублей.

Конкретные должности сотрудников, которые могут получить эти деньги, прописаны в документации больниц. Чаще всего это уборщики служебных помещений, кастелянши и буфетчики.

Отметим, что это не компенсация за заражение, а добавка к заработной плате.

ИСТОЧНИК KP.RU