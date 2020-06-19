В Смольном опровергли данные о заражении коронавирусом 200 тысяч петербуржцев

19 Июнь 2020 2020-06-19T19:22:12+03:00

Власти считают, что некорректно приравнивать число заболевших с количеством тех, у кого найдены антитела

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Власти Санкт-Петербурга поспешили опровергнуть данные ученые Европейского университета Северной столицы о том, что не менее 200 тысяч горожан могли переболеть коронавирусом. В Смольном, опираясь на мнение авторитетных инфекционистов и эпидемиологов, считают, что некорректно приравнивать число зараженных с количеством человек, у которых найдены антитела.

- Наличие антител к возбудителю COVID-19 не является абсолютным подтверждением перенесенной инфекции. Можно получить ложные положительные результаты у лиц, переболевших коронавирусом, из-за других коронавирусов, либо вследствие контакта с возбудителем без развития клинических проявлений (без симптомов – Прим. ред.), - считает Андрей Иванов, главный специалист по клинической лабораторной диагностике.

По информации университета, антитела к опасной инфекции найдены у 5,7% горожан. Однако главный внештатный специалист комздрава по эпидемиологии, доктор медицинских наук Людмила Зуева оперирует, что официальной статистики по этому вопросу еще нет.

- Чтобы не было сомнений, у нас есть двойная регистрация заболевших – со стороны Роспотребнадзора и со стороны городского комздрава. И обе цифры абсолютно совпадают. Сейчас COVID-19 болеет только 21 тысяча петербуржцев, а не 200, - аргументирует Людмила Зуева.

ИСТОЧНИК KP.RU