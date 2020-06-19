2020-06-19T19:35:39+03:00
Происшествия

Женщина пострадала при взрыве бойлера в салоне красоты на Садовой

По предварительным данным, ожоги и ранения получила директор парикмахерской
Петр КИБЕР
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На Садовой в салоне красоты взорвался бойлер.На Садовой в салоне красоты взорвался бойлер.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Один человек серьезно пострадал при взрыве в салоне красоты на Садовой улице в самом центре Санкт-Петербурга. По предварительным данным, около четырех часов дня здесь громыхнуло так, что пришлось вызывать спасателей. И хоть в МЧС происшествие не подтвердили: «по «взрыву» в салоне на Садовой заявок не поступало», пожарные машины, а потом и скорую с полицией, очевидцы все же приметили.

- В парикмахерской взорвался бойлер для нагрева воды. Осколки ранили директора салона. Женщину забрали медики. Внутри заведения на данный момент находится полицейские, туда никого не пускают, - пишут «Невские новости».

Точные обстоятельства происшествия пока неизвестны, так же как и характер травм пострадавшей. Сейчас парикмахерская закрыта, защитные жалюзи опущены, клиентов здесь больше не принимают. В чем причина ЧП будут устанавливать дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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