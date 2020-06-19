За время самоизоляции петербуржцы спускались в метро больше 25 миллионов раз

19 Июнь 2020 2020-06-19T19:42:03+03:00

За это время поручни эскалаторов дезинфицировали 1 раз в час, а влажную уборку проводили 4 раза в сутки

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Стало известно, что за время действия режима самоизоляции (65 дней, с 28 марта по 31 мая 2020 года) горожане больше 25 миллионов раз спускались в метрополитен Санкт-Петербурга. Да, почти 1 млн льготных проездных приостановили, однако это не помешало некоторым пассажирам пользоваться услугами подземки.

- 2 483 591 проход в метро совершен с оплатой проезда по банковской карте или смартфону, а 23 041 134 прохода зафиксированы по обычным проездным билетам. За это время влажная уборка пассажирской зоны станции осуществлялась 4 раза в сутки, дезинфекция поручней – 1 раз в час, а балюстрад – 4 раза в день. Для этих целей метрополитен приобрел 27 тонн моющих средств, - сообщает пресс-служба петербургской подземки.

Помимо этого в метро поступило 542 тысячи пар одноразовых перчаток, 1,5 млн медицинских масок, 216 тысяч влажных салфеток и 15 тысяч литров антисептика для рук.

ИСТОЧНИК KP.RU