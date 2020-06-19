Метро Санкт-Петербурга готово работать в обычном графике

19 Июнь 2020 2020-06-19T19:55:06+03:00

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Руководитель петербургского метрополитена Владимир Гарюгин заявил, что подземка уже сейчас готова работать в обычном графике движения поездов и не закрываться после 22:00. Но есть нюанс – надо дождаться разрешения от Роспотребнадзора. А когда оно поступит, пока никто не знает.

- Как только медики определят, что ситуация благополучная и можно усилить работу транспорта, то мы готовы. За последние три дня мы вновь перешли за 1 миллион пассажиров в сутки, - сообщил Гарюгин в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

К слову, в апреле подземка потеряла около 80-85% от привычного потока горожан. Тем не менее, петербуржцы больше 25 миллионов раз спускались в метро, пусть и не по льготным проездным билетам.

По словам начальника метрополитена, он в курсе актуальной проблемы того, что многие пассажиры, переходя через турникет, тут же снимают защитную маску, несмотря на предписания властей.

- Вопрос непростой, это дисциплина наших пассажиров. Мы стараемся чаще оповещать с помощью визуальной рекламы или обращений сотрудников. Но работники метро не могут принимать административных мер, а полиции недостаточно у нас, - заключает Владимир Гарюгин.

ИСТОЧНИК KP.RU