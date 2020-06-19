2020-06-19T20:46:00+03:00
Общество

Двух раскрепощенных девушек в нижнем белье заметили в петербургском метро

Промокшие после дождя красавицы, никого не смущаясь, ехали в вагоне лишь в трусиках
Петр КИБЕР
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Двух раскрепощенных девушек заметили в петербургском метро. Фото: vk.com/unreleased_dtpДвух раскрепощенных девушек заметили в петербургском метро. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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Лето и жара, видимо, стали причиной, по которой две молодые девушки решили проехать в петербургском метров одном нижнем белье. И если их грудь прикрывали намокшие после грозы футболки, то снизу были надеты лишь трусики от бикини.

- Две подружки без комплексов ездят в метро. И им плевать на то, что их могут увидеть дети, - пишут возмущенные горожане в паблике «Признавашки. ДПТ и ЧП Санкт-Петербург».

По некоторым данным, девушки причисляют себя к феминистическому движению и отстаивают права женщин. Вероятно и на то, чтобы ездить в метро не слишком одетыми. С другой стороны, мужчины такому зрелищу наверняка были не против.

- Полное впечатление, что на пляж никто не ходит. Как дикие, честное слово. Стоят девушки в купальниках, топиках, не вижу никакого криминала. Вот садиться-не советую, сидения грязные, а стоять прекрасно, - пишут горожане в комментариях.

Впрочем, нашлось и множество несогласных, которые отметили, что метро – не пляж и появляться в общественных местах в более приличном виде. Культурная столица все же.

ИСТОЧНИК KP.RU

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