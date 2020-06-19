Медработникам Санкт-Петербурга вручили награды за спасение больных с коронавирусом
Губернатор Александр Беглов наградил петербургских врачей и медсестер, которые ежедневно спасают пациентов с коронавирусом. Медработникам вручили знаки отличия «За доблесть в спасении», а также почетные грамоты и благодарности от Смольного.
- Вы совершили подвиг, который можно сравнить с подвигом военных врачей, встали плечом к плечу на защиту жизней и здоровья петербуржцев, - подчеркнул Александр Беглов.
Чествовали больше ста медработников. Причем, четыре врача награждены посмертно, их память почтили минутой молчания.
На 19 июня 2020 года в Санкт-Петербурге больных с коронавирусом принимают 23 медучреждения. Ранее губернатор заявил, что перепрофилировать под пациентов с COVID-19 больше нечего, ведь практически все ресурсы исчерпаны.
Добавим, что «коронавирусные» выплаты сейчас получают больше 27 тысяч медиков.
ИСТОЧНИК KP.RU