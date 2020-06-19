2020-06-19T20:26:19+03:00
Общество

Медработникам Санкт-Петербурга вручили награды за спасение больных с коронавирусом

Четыре врача получили награды посмертно
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Смольном наградили врачей и медсестер, лечащих больных с коронавирусом.В Смольном наградили врачей и медсестер, лечащих больных с коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Губернатор Александр Беглов наградил петербургских врачей и медсестер, которые ежедневно спасают пациентов с коронавирусом. Медработникам вручили знаки отличия «За доблесть в спасении», а также почетные грамоты и благодарности от Смольного.

- Вы совершили подвиг, который можно сравнить с подвигом военных врачей, встали плечом к плечу на защиту жизней и здоровья петербуржцев, - подчеркнул Александр Беглов.

Чествовали больше ста медработников. Причем, четыре врача награждены посмертно, их память почтили минутой молчания.

На 19 июня 2020 года в Санкт-Петербурге больных с коронавирусом принимают 23 медучреждения. Ранее губернатор заявил, что перепрофилировать под пациентов с COVID-19 больше нечего, ведь практически все ресурсы исчерпаны.

Добавим, что «коронавирусные» выплаты сейчас получают больше 27 тысяч медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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