Суд отправил в СИЗО борца, избившего петербургских полицейских

19 Июнь 2020 2020-06-19T20:42:18+03:00

Парень и его приятель не захотели общаться с ДПС и атаковали инспектора и патрульных

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Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд заключил под стражу одного из мужчин, напавших на полицейских. Напомним, конфликт произошел ночью 16 июня, когда инспектор ГИБДД остановил подозрительный «Мерседес». В нем сидели двое приятелей, которые начали дразнить гаишника, то и дело отъезжая от него. Инспектор вызвал на подмогу патрульных, но борцы накинулись на полицейских.

Второго драчуна так и не нашли, он скрылся на машине своего друга. А вот первого хулигана с именем Равиль быстренько скрутили. По версии следователей, при задержании злоумышленников досталось трем сотрудникам правоохранительных органов. Первый получил удар в грудь, второй - по голове, а на третьем и вовсе отработали прием захвата.

- Равиль М. просил более мягкую меру, чем заключение в следственный изолятор. Однако суд отправил его в СИЗО минимум до 15 августа 2020 года, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напомним, обоим драчунам грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU