Поросенка и козлят спасли при сильном пожаре хозпостроек в Ленобласти

19 Июнь 2020 2020-06-19T21:18:57+03:00

Домашний скот, хитроумным образом укрывшийся от огня, спасли во время пожара в Ленобласти. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти

Малыши каким-то чудом скрылись в погребе, что спасло им жизнь [фото, видео]

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В массиве Беляевский мох, что находится в Кировском районе Ленобласти, начался пожар в банях и двух хозяйственных постройках, в которых находился домашний скот. Спасатели МЧС прибыли на место достаточно оперативно – спустя шесть минут после звонка от напуганных очевидцев. Огонь начал побираться к домам, поэтому пожарные стали дополнительно проливать их.

Лишь гнетущая тишина после ликвидации пожара помогла услышать звук от животных, спрятавшихся в погребе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти

- За 40-50 минут огонь успешно потушили. Но во время разборки сгоревших конструкций спасатели наткнулись на мертвых животных: куриц, коз, поросят. Все они задохнулись в дыму. На месте происшествия повисла гнетущая тишина. Именно это позволило услышать какие-то звуки в погребе, скрытом под сгоревшими досками. Оказалось, что в подполье спрятался поросенок и два козленка, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

Да, трое товарищей слегка закоптились и обожглись, но были весьма бодрыми. Они увидели людей и заметно оживились. Бедную скотинку достали из укрытия и передали заплаканной хозяйке, которая уже не верила в чудо.

Добавим, что причину пожара пока выясняют.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/785955" frameborder="0"></iframe> Чудесное спасение поросенка и двух козлят в жутком пожаре в Ленобласти.Видео: пресс-служа ГУ МЧС России по Ленобласти

ИСТОЧНИК KP.RU