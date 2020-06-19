2020-06-19T21:55:05+03:00
Общество

Три врача из Санкт-Петербурга признаны лучшими в России

В Северной столице проживают лучший педиатр, терапевт и военный врач
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербургские медики попали в число лучших врачей России. Фото: gov.spb.ruПетербургские медики попали в число лучших врачей России. Фото: gov.spb.ru
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Появились приятные результаты Всероссийского конкурса врачей от Минздрава РФ – сразу трех медиков из Санкт-Петербурга признали лучшими в стране. Помимо этого город может похвастаться еще пятью лауреатами соревнования, занявшими вторые и третьи места.

Лучшим участковым педиатром стала врач Екатерина Ткачева из детской поликлиники №30. Лучшим терапевтом – Антон Барсуков, замначальника кафедры госпитальной терапии Военно-медицинской академии имени Кирова. А его коллега по вузу, доцент кафедры военно-полевой терапии Юрий Чеховских стал лучшим военным врачом. 2 и 3 места получили петербургские невролог, ЛОР-специалист, стоматолог и анестезиолог-реаниматолог.

Профессионализм и преданность делу городских врачей отметил губернатор Александр Беглов, поздравив героев с успехом.

- Наши врачи вновь доказали, что медицина для них не только профессия, но и призвание, дело всей жизни. Их душевная чуткость и сострадание во время пандемии коронавируса спасли жизнь и здоровье тысячам петербуржцев, - цитируют градоначальника в пресс-службе Смольного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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