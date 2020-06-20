Полиция ответила на обвинения в подтасовке фактов ДТП, в котором дочь экс-депутата Госдумы сбила 5-летнего мальчика на «зебре

20 Июнь 2020 2020-06-19T22:27:27+03:00

В полиции ответили на обвинения в подтасовке фактов громкого ДТП с участием Яны Волчек, дочери скандального экс-депутата Госдумы. Фото: СОЦСЕТИ

Изменить размер текста: A A

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти ответили на обвинения некоторых СМИ, предположивших, что полиция замешана в подтасовке фактов ДТП, в котором дочь экс-депутата Госдумы сбила 5-летнего мальчика на «зебре».

Все произошло 16 июня на Чкаловском проспекте в Санкт-Петербурге. В результате аварии ребенка госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами. Изначально сообщалось, что за рулем Range Rover сидел мужчина, а не молодая девушка. Дело в том, что пресс-служба УГИБДД случайно перепутала пол водителя, записав все на некого парня (приняли фамилию Яны Волчек за мужскую, что действительно могло случиться – Прим. ред). Некоторые СМИ начали писать, что все якобы куплено и девушку выгораживают.

- Со стороны инспекторов ДПС, которые оформляли аварию, никакой фальсификации данных не было. Водитель, совершившая наезд, скрываться не собиралась. Пока что все материалы по данному ДТП изучают следователи ГСУ ГУ МВД России из-за тяжелых травм ребенка, - рассказали в МВД.

Дочь депутата Яна Волчек на "Рендж Ровер" сбила ребенка в центре Санкт-Петербурга .

ИСТОЧНИК KP.RU