Больше 5 тысяч медиков заболели в Санкт-Петербурге с начала пандемии

19 Июнь 2020 2020-06-19T22:37:16+03:00

В Санкт-Петербурге больше 5 тысяч медиков заразились после начала пандемии коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев рассказал, что в городе с начала пандемии коронавируса заболели уже больше пяти тысяч медработников. Чиновник привел неутешительную статистику, говоря благодарные слова медикам из больниц Святого Георгия, многопрофильной городской №2, а также Боткинской и Филатовской перед их профессиональным праздником.

- К сожалению, есть невосполнимые утраты. Поэтому для меня большая честь лично поблагодарить каждого из вас за нелегкий труд, ежедневный подвиг, достойный уважения. Постоянно рискуя собой, вы делаете все возможное, чтобы остановить распространение коронавируса, - передают слова Эргашева в аппарате вице-губернатора.

После слов благодарности чиновник вручил врачам больше сотни благодарственных писем. Напомним, что нескольких медиков из Санкт-Петербурга признали лучшими в России.

ИСТОЧНИК KP.RU