2020-06-19T23:25:53+03:00
Общество

Стало известно, когда метро Санкт-Петербурга заработает в обычном режиме

По словам начальника подземки, это произойдет после одобрения от Роспотребнадзора
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Начальник метро Санкт-Петербурга рассказал, когда подземка заработает в обычном режиме.Начальник метро Санкт-Петербурга рассказал, когда подземка заработает в обычном режиме.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин рассказал, когда подземка заработает в обычном режиме, как всегда было до пандемии коронавируса. По его словам, это может случиться лишь после соответствующего одобрения Роспотребнадзора, которого пока нет. При этом Гарюгин отметил, что метро уже готово вернуться к привычному графику движения поездов и не закрываться в 22:00.

- Мы готовы усилить работу транспорта, но только тогда, когда медики определят, что эпидемиологическая ситуация стала благополучной, - подчеркнул руководитель подземки в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

К середине июня пассажиропоток в подземке вырос до 1 миллиона за сутки. Однако это все равно значительно меньше привычных 2,5 млн посетителей метро.

Добавим, что в начале пандемии подземка потеряла примерно 80-85% своих пассажиров, так что нынешние цифры говорят о постепенном «выздоровлении».

ИСТОЧНИК KP.RU

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