2020-06-19T23:47:43+03:00
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Петербургские археологи нашли фундамент старинной часовни на заброшенном кладбище

Находка скрывалась за почти двухметровым слоем мусора [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Археологи СПбГУ нашли старинную часовню на Митрофаньевском кладбище. Фото: spbu.ruАрхеологи СПбГУ нашли старинную часовню на Митрофаньевском кладбище. Фото: spbu.ru
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Археологи СПбГУ нашли предполагаемое место старинной часовни странника Александра Крайнева на заброшенном Митрофаньевском кладбище. Находка скрывалась за двухметровым слоем различного мусора и земли. В поисках помогли аэрофотоснимки времен Великой Отечественной войны, поскольку по кладбищу было крайне мало каких-либо документов.

Список ценных находок очень широк и чрезвычайно полезен. Фото: spbu.ru

Список ценных находок очень широк и чрезвычайно полезен. Фото: spbu.ru

- Мы нашли фрагмент основания стены из известняковых плит, который, по нашему мнению, относится к часовне. Обнаружены и бетонные отливки, на которых устанавливались решетки соседних склепов. Также нашли предполагаемый вход, - цитирует археолога Елену Михайлову в пресс-службе СПбГУ.

Теперь священники хотят восстановить часовню. Фото: spbu.ru

Теперь священники хотят восстановить часовню. Фото: spbu.ru

Теперь приход храма Митрофана Воронежского хочет приступить к восстановлению часовни. Добавим, что странника Александра Крайнева петербуржцы, жившие в 19-м веке, почитали почти так же, как и Ксению Блаженную. Но до революции его не успели канонизировать, хотя по легенде сам Петр I лично нес гроб старца-святителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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