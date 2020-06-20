Белки пришли в пустой Петергоф на экскурсии вместо туристов
В пустующий из-за пандемии коронавируса Петергоф нагрянули белки, желающие пробраться в некоторые здания музейного комплекса на экскурсии вместо туристов. Так и хочется вспомнить популярную нынче шутку: «Природа во время пандемии настолько очистилась, что…». Один из любопытных грызунов даже попытался проникнуть внутрь музея, дергая за входную ручку, но ответа так и не дождался.
Тук-тук! Фото: vk.com/welomonosovs
Зато белку сфотографировала одна из сотрудниц Петергофа, чьи будни стали чуточку насыщеннее благодаря компании зверят.
- В отсутствии туристов белочка решила сходить на экскурсию! – пишет удивленный очевидец в группе «Мы ломоносовцы» во «Вконтакте».
К обсуждению подключились и другие сотрудницы исторического музея. Они рассказали, что белки стали заглядывать в Нижний парк Петродворца, а также в павильон «Эрмитаж». Одному завсегдатаю-грызуну даже дали имя – Кузя.
ИСТОЧНИК KP.RU