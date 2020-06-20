2020-06-20T00:09:50+03:00
Дом. Семья

Белки пришли в пустой Петергоф на экскурсии вместо туристов

Один из любопытных грызунов даже попытался открыть запертую дверь музея [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Белки пришли на экскурсии в Петергоф вместо туристов. Фото: vk.com/welomonosovsБелки пришли на экскурсии в Петергоф вместо туристов. Фото: vk.com/welomonosovs
Изменить размер текста:

В пустующий из-за пандемии коронавируса Петергоф нагрянули белки, желающие пробраться в некоторые здания музейного комплекса на экскурсии вместо туристов. Так и хочется вспомнить популярную нынче шутку: «Природа во время пандемии настолько очистилась, что…». Один из любопытных грызунов даже попытался проникнуть внутрь музея, дергая за входную ручку, но ответа так и не дождался.

Тук-тук! Фото: vk.com/welomonosovs

Тук-тук! Фото: vk.com/welomonosovs

Зато белку сфотографировала одна из сотрудниц Петергофа, чьи будни стали чуточку насыщеннее благодаря компании зверят.

- В отсутствии туристов белочка решила сходить на экскурсию! – пишет удивленный очевидец в группе «Мы ломоносовцы» во «Вконтакте».

К обсуждению подключились и другие сотрудницы исторического музея. Они рассказали, что белки стали заглядывать в Нижний парк Петродворца, а также в павильон «Эрмитаж». Одному завсегдатаю-грызуну даже дали имя – Кузя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель автобуса трогал за интимные места 13-летнюю девочку в Ленобласти
Белки пришли в пустой Петергоф на экскурсии вместо туристов
Петербургские археологи нашли фундамент старинной часовни на заброшенном кладбище
Больше 5 тысяч медиков заболели в Санкт-Петербурге с начала пандемии
Три врача из Санкт-Петербурга признаны лучшими в России
Вывозной рейс из Германии вернул домой 130 петербуржцев
Поросенка и козлят спасли при сильном пожаре хозпостроек в Ленобласти
Суд отправил в СИЗО борца, избившего петербургских полицейских
Медработникам Санкт-Петербурга вручили награды за спасение больных с коронавирусом
Двух раскрепощенных девушек в нижнем белье заметили в петербургском метро
Метро Санкт-Петербурга готово вернуться к обычному графику работы
За время самоизоляции петербуржцы спускались в метро больше 25 миллионов раз
Женщина пострадала при взрыве бойлера в салоне красоты на Садовой
В Смольном опровергли данные о заражении коронавирусом 200 тысяч петербуржцев
Уборщики, буфетчики и кастелянши больниц получат выплаты за работу в «красной зоне»
Огромная очередь опять выстроилась перед магазином Zara на Невском проспекте
Прием заявлений для голосования по поправкам в Конституцию по месту жительства закончится 21 июня
Пляжи Курортного района готовы к летнему сезону
Смольный разрешил малым театрам Сакнт-Петербурга работать с 22 июня
Петербургский ЗакС наградил врачей в преддверии Дня медицинского работника