2020-06-20T00:45:48+03:00
Происшествия

Водитель автобуса трогал за интимные места 13-летнюю девочку в Ленобласти

Все произошло прямо по ходу движения транспорта средь бела дня
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Водитель автобуса из Ленобласти совратил 13-летнюю школьницу.Водитель автобуса из Ленобласти совратил 13-летнюю школьницу.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Похотливый водитель областного автобуса домогался 13-летней школьницы прямо по ходу движения транспорта. 17 июня девочка как ни в чем не бывало села на маршрут с номером 123, двигавшийся от поселка Красный Маяк до деревни Большая Дивенка. Однако в какой-то момент она почувствовала руку водителя на своих бедрах. Затем 58-летний извращенец решил пойти дальше и потрогал школьницу за грудь.

- Вечером следующего дня в результате оперативно-розыскных мероприятий на улице Молодежной в Луге задержали подозреваемого. Он числится водителем ООО «Имидж». Возбуждено уголовное дело. Мужчину пока что отправили в изолятор временного содержания, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Добавим, что теперь водителю грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Однако расследование только началось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель автобуса трогал за интимные места 13-летнюю девочку в Ленобласти
Белки пришли в пустой Петергоф на экскурсии вместо туристов
Петербургские археологи нашли фундамент старинной часовни на заброшенном кладбище
Больше 5 тысяч медиков заболели в Санкт-Петербурге с начала пандемии
Три врача из Санкт-Петербурга признаны лучшими в России
Вывозной рейс из Германии вернул домой 130 петербуржцев
Поросенка и козлят спасли при сильном пожаре хозпостроек в Ленобласти
Суд отправил в СИЗО борца, избившего петербургских полицейских
Медработникам Санкт-Петербурга вручили награды за спасение больных с коронавирусом
Двух раскрепощенных девушек в нижнем белье заметили в петербургском метро
Метро Санкт-Петербурга готово вернуться к обычному графику работы
За время самоизоляции петербуржцы спускались в метро больше 25 миллионов раз
Женщина пострадала при взрыве бойлера в салоне красоты на Садовой
В Смольном опровергли данные о заражении коронавирусом 200 тысяч петербуржцев
Уборщики, буфетчики и кастелянши больниц получат выплаты за работу в «красной зоне»
Огромная очередь опять выстроилась перед магазином Zara на Невском проспекте
Прием заявлений для голосования по поправкам в Конституцию по месту жительства закончится 21 июня
Пляжи Курортного района готовы к летнему сезону
Смольный разрешил малым театрам Сакнт-Петербурга работать с 22 июня
Петербургский ЗакС наградил врачей в преддверии Дня медицинского работника