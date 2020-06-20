Водитель автобуса трогал за интимные места 13-летнюю девочку в Ленобласти
Похотливый водитель областного автобуса домогался 13-летней школьницы прямо по ходу движения транспорта. 17 июня девочка как ни в чем не бывало села на маршрут с номером 123, двигавшийся от поселка Красный Маяк до деревни Большая Дивенка. Однако в какой-то момент она почувствовала руку водителя на своих бедрах. Затем 58-летний извращенец решил пойти дальше и потрогал школьницу за грудь.
- Вечером следующего дня в результате оперативно-розыскных мероприятий на улице Молодежной в Луге задержали подозреваемого. Он числится водителем ООО «Имидж». Возбуждено уголовное дело. Мужчину пока что отправили в изолятор временного содержания, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.
Добавим, что теперь водителю грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Однако расследование только началось.
ИСТОЧНИК KP.RU