Водитель автобуса трогал за интимные места 13-летнюю девочку в Ленобласти

20 Июнь 2020 2020-06-20T00:45:48+03:00

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Похотливый водитель областного автобуса домогался 13-летней школьницы прямо по ходу движения транспорта. 17 июня девочка как ни в чем не бывало села на маршрут с номером 123, двигавшийся от поселка Красный Маяк до деревни Большая Дивенка. Однако в какой-то момент она почувствовала руку водителя на своих бедрах. Затем 58-летний извращенец решил пойти дальше и потрогал школьницу за грудь.

- Вечером следующего дня в результате оперативно-розыскных мероприятий на улице Молодежной в Луге задержали подозреваемого. Он числится водителем ООО «Имидж». Возбуждено уголовное дело. Мужчину пока что отправили в изолятор временного содержания, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Добавим, что теперь водителю грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Однако расследование только началось.

ИСТОЧНИК KP.RU