2020-06-20T02:10:16+03:00
Спорт

Вячеслав Малафеев одним словом оценил игру юного вратаря «Ростова», пропустившего 10 мячей

Легенда «Зенита» сказал, что парень лучший, несмотря на разницу в счете
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Малафеев оценил по достоинству игру 17-летнего голкипера "Ростова" Дениса Попова. Фото: instagram.com/malafeev16ru / _den_46_/Малафеев оценил по достоинству игру 17-летнего голкипера "Ростова" Дениса Попова. Фото: instagram.com/malafeev16ru / _den_46_/
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Легенда «Зенита» Вячеслав Малафеев всего одним словом оценил игру своего 17-летнего коллеги, вратаря Дениса Попова из «Ростова», пропустившего 10 мячей в минувшем матче РПЛ против «Сочи». Дело в том, что ростовчане играли молодежным составом из-за карантина основной команды. Отсюда и разгромный проигрыш – 10:1. Однако юный голкипер Попов при этом стал героем матча, совершив 15 сейвов за игру, чего до него не делал ни один вратарь чемпионата России.

Парень купается в любви и комплиментах от звезд чемпионата России. Фото: instagram.com/_den_46_/

Парень купается в любви и комплиментах от звезд чемпионата России. Фото: instagram.com/_den_46_/

За множество чудо-спасений его и похвалил Вячеслав Малафеев.

- Лучший! - коротко написал бывший зенитовец в Instagram своего молодого коллеги.

Малафеев был краток, но Денису наверняка приятно! Фото: instagram.com/_den_46_/

Малафеев был краток, но Денису наверняка приятно! Фото: instagram.com/_den_46_/

Чуть погодя, соцсети Дениса Попова заполнили тысячи комментариев, в том числе от известных медиаперсон. Вратаря поздравили с успешным дебютом: журналист Дмитрий Губерниев, экс-игрок ЦСКА Сергей Игнашевич и бывший зенитовец Александр Кержаков, ФК «Рубин, ФК «Ахмат» и даже аккаунты сборной России по футболу и Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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