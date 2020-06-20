МЧС предупреждает петербуржцев о ливнях и грозах в субботу

20 Июнь 2020 2020-06-20T09:21:41+03:00

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В субботу, 20 июня, в Петербурге ожидаются ливни и грозы. Об этом сообщают в главном управлении МЧС по городу со ссылкой на прогноз Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Кроме того, синоптики предупреждают горожан об усилении ветра в городе на Неве. Его порывы могут составить от 12 до 15 метров в секунду. Температура воздуха сегодня может подняться до +20 градусов. Однако удушающей жары не предвидится – весь день обещают облачную погоду.

Спасатели напоминают, что в такую погоду важно быть внимательным и осторожными и соблюдать все правила безопасного поведения при грозе. Напомним, что всего два дня назад, 18 июня, над Петербургом разыгрались сильнейший ливень, град и штормовой ветер. Мощный грозовой фронт, к сожалению, не прошел без последствий. Разгул стихии привел к трагедиям: погибли два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU