Восемь рейсов отменили из Пулково в субботу

20 Июнь 2020 2020-06-20T09:56:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Восемь рейсов не состоятся в субботу, 20 июня, из Петербурга. Об отменах сообщается на онлайн-табло аэропорта Пулково. В расписании внутренних перелетов изменения коснулись рейсов до Перми, Омска и Калининграда. Также сразу три рейса не полетят до Москвы.

Значатся среди отмененных также два международных перелета – в Иран и Таджикистан. Так, не состоятся 20 июня рейсы в Тегеран и Душанбе. Напомним, что из-за пандемии коронавируса Россия закрыла государственные границы, а международные полеты приостановлены.

Что касается внутренних рейсов, их отмены тоже зачастую связаны с эпидемиологической обстановкой и снижением пассажиропотока. Напомним также, что на сегодня Пулково работает по сокращенному режиму. До 30 июня рейсы воздушная гавань обслуживают ежедневно с 06:00 утра до 00:00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU