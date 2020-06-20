2020-06-20T09:56:29+03:00
Общество

Восемь рейсов отменили из Пулково в субботу

Об этом сообщается на онлайн-табло петербургского аэропорта
Евгения МОСКВИНА
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Несколько внутренних рейсов отменили из Пулково 20 июня.Несколько внутренних рейсов отменили из Пулково 20 июня.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Восемь рейсов не состоятся в субботу, 20 июня, из Петербурга. Об отменах сообщается на онлайн-табло аэропорта Пулково. В расписании внутренних перелетов изменения коснулись рейсов до Перми, Омска и Калининграда. Также сразу три рейса не полетят до Москвы.

Значатся среди отмененных также два международных перелета – в Иран и Таджикистан. Так, не состоятся 20 июня рейсы в Тегеран и Душанбе. Напомним, что из-за пандемии коронавируса Россия закрыла государственные границы, а международные полеты приостановлены.

Что касается внутренних рейсов, их отмены тоже зачастую связаны с эпидемиологической обстановкой и снижением пассажиропотока. Напомним также, что на сегодня Пулково работает по сокращенному режиму. До 30 июня рейсы воздушная гавань обслуживают ежедневно с 06:00 утра до 00:00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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