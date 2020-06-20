2020-06-20T10:30:24+03:00
Общество

Почти 23 тысячи человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

На «карантине» находятся 2809 человек
Евгения МОСКВИНА
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Обследования на коронавирус в Петербурге делают ежедневно.Обследования на коронавирус в Петербурге делают ежедневно.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Петербурге продолжается борьба с коронавирусом. На заболевание по-прежнему ежедневно проводят тестирование. Так, за последние сутки в Петербурге обследовали на COVID-19 22900 человек. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом в городе.

Известно также, что на сегодня на «карантине» после тестирования находятся 2809 человек. Из них 46 пациентов – под наблюдением в обсерваторе, 832 – на самоизоляции, а 1931 определены как контактные.

Накануне, 19 июня, в Петербурге коронавирус выявили еще у 228 человек. Так, на вчерашний день общее число заболевших COVID-19 в городе достигло 21734 человек. Кроме того, на 19 июня в Петербурге выздоровело рекордное число пациентов – выписали сразу 847 человек. Данные за последние сутки, на 20 июня, Оперштаб по борьбе с коронавирусом обновит в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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